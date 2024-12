Tarcísio se afastará por 15 dias para viagem ao exterior; vice assume

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai se afastar do cargo por 15 dias para uma viagem internacional. Nesse período, o vice Felicio Ramuth (PSD) assumirá a chefia do Executivo estadual.

O que aconteceu

Tarcísio ficará afastado entre 27 de dezembro e 10 de janeiro. O governador comunicou a saída temporária do cargo em ofício enviado ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL), e publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (19).

Governador afirma que se ausentará para "tratar de assuntos particulares". No ofício, o governador não detalha quais assuntos seriam esses. O UOL questionou a Secretaria de Comunicação do governo sobre o tema e aguarda retorno. Em caso de resposta, este texto será atualizado.

Vice-governador assumirá comando do estado. Felicio Ramuth estará no exercício temporário do cargo por 15 dias, até o retorno de Tarcísio.

Tarcísio tirou férias com a família na Europa no início de 2024. Na época, André do Prado chegou a assumir o governo estadual por um dia porque Ramuth, o segundo na linha sucessória do estado, estava na China para representar São Paulo em missão oficial.