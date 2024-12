STOXX 600 registra pior dia em mais de um mês após sinal agressivo do Fed

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta quinta-feira, com o índice pan-europeu STOXX registrando sua maior queda diária desde o início de novembro, com investidores fugindo de ativos mais arriscados depois que o Federal Reserve sinalizou um ritmo mais lento de cortes na taxa de juros no próximo ano.

O STOXX 600 fechou em queda de 1,51%, a 506,66 pontos, atingindo o nível mais baixo em três semanas, com todos os principais setores no território negativo.

As ações globais sofreram turbulência depois que o Fed cortou os juros, conforme esperado, na quarta-feira, mas o chair Jerome Powell disse que mais reduções nos custos de empréstimos dependem agora de mais progresso na redução da inflação teimosamente alta.

"O Fed agora espera que a inflação chegue à meta mais tarde, em 2026, e que a atual taxa de juros esteja significativamente mais próxima do ponto neutro", disse Mahmood Pradhan, chefe de macroeconomia global do Amundi Investment Institute.

"A confirmação de juros mais altos por mais tempo -- a mediana (do Fed) aumentou de 3,4% para 3,9% -- levou a uma reação significativa do mercado, um dólar muito mais forte, um aumento acentuado nos rendimentos dos Treasuries e índices de ações acentuadamente mais baixos."

Nesta quinta-feira, Wall Street tinha uma pequena recuperação depois que as ações dos EUA registraram a maior queda diária em meses na última sessão. [.N]

O setor imobiliário, que é mais sensível aos juros, esteve entre os que mais perderam, com queda de 2,4%, enquanto o índice de tecnologia também caiu 2,4%, depois que megacaps gigantes sofreram grandes perdas em Wall Street.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,14%, a 8.105,32 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,35%, a 19.969,86 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,22%, a 7.294,37 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,78%, a 33.787,00 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,53%, a 11.439,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,05%, a 6.291,11 pontos.