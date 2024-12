Singo pede desculpas por acertar de forma involuntária rosto do goleiro Donnarumma, do PSG

O zagueiro do Monaco, Wilfred Singo, pediu desculpas publicamente nas redes sociais nesta quinta-feira (19) a Gianluigi Donnarumma, depois de ter machucado seriamente o goleiro do Paris Saint-Germain na quarta, durante um jogo da 16ª rodada da Ligue 1.

"Quero apresentar minhas desculpas a Gianluigi Donnarumma. Meu gesto obviamente não foi voluntário, mas descobri mais tarde que ele tinha um ferimento significativo no rosto", escreveu o monegasco em um story no Instagram, antes de se dirigir diretamente ao italiano: "Te desejo uma boa recuperação".

Na quarta-feira, aos 17 minutos da partida vencida pelo PSG no estádio Louis-II, em Mônaco, Wilfred Singo acertou com as travas de sua chuteira a parte direita do rosto do goleiro parisiense, que teve que ceder seu lugar no gol ao russo Matvey Safonov.

Embora já tivesse recebido um cartão amarelo devido a uma falta cometida mais cedo, Singo não recebeu um segundo amarelo nem um vermelho direto. O árbitro François Letexier julgou que o lance "estava em continuidade com a ação", segundo o capitão parisiense Marquinhos.

Donnarumma recebeu pontos no rosto e o goleiro sofreu um "traumatismo facial com vários ferimentos", anunciou o PSG após a partida.

O italiano passará por "exames médicos nesta quinta-feira e terá de permanecer inativo por vários dias", afirmou o comunicado do clube.

lle/bm/avl/aam

© Agence France-Presse