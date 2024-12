Sem Censura, da TV Brasil, é indicado ao Prêmio APCA

O programa Sem Censura, da TV Brasil, é um dos finalistas do Prêmio APCA, organizado pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Apresentado por Cissa Guimarães, a atração concorre na categoria de Melhor Programa de 2024.

"Mais um prêmio que o Sem Censura é finalista mostrando que foi uma aposta certa que fizemos com a retomada do programa em novo formato, ganhando audiência e relevância para a TV Brasil", comemorou o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima.

A votação acontecerá em assembleia geral da entidade no dia 20 de janeiro de 2025, e a cerimônia de entrega do troféu está prevista para o primeiro semestre.

A comissão de TV da APCA é formada por Cristina Padiglione, Edianez Parente, Fábio Costa, Fabio Maksymczuk, José Armando Vannucci, Leão Lobo, Neuber Fischer, Paulo Gustavo Pereira, Tellé Cardim e Vitor Moreno.

Os outros indicados da mesma lista são:

Companhia Certa (RedeTV!)

Lady Night (Multishow)

Projeto Falas (Globo)

Que História É Essa, Porchat? (GNT)

Prêmio APCA

Desde 1956, a APCA reconhece, por meio de premiação, a excelência profissional em áreas como arquitetura, artes visuais, dança, literatura, moda, música erudita, música popular, rádio, teatro, teatro infantil e televisão. A área de televisão passou a integrar o Prêmio APCA em 1972. Esse é um dos troféus mais importantes e tradicionais do Brasil.

Em 2012, a EBC concorreu ao prêmio com o programa Arte do Artista, do dramaturgo e ator Aderbal Freire-Filho.