São Paulo pode ter segundo vendaval da semana: o que esperar?

Tempestades severas podem atingir São Paulo na sexta-feira, com chuvas intensas, ventos de até 80 km/h e risco de alagamentos.

O que aconteceu

São Paulo poderá enfrentar condições climáticas severas na sexta-feira (20). Um novo sistema de baixa pressão promete trazer chuvas intensas, descargas elétricas e possibilidade de granizo. Rajadas de vento, previstas entre 60 km/h e 80 km/h, podem causar vendavais semelhantes aos registrados no início da semana.

As tempestades devem avançar ao longo da madrugada e atingir a capital pela manhã. O deslocamento do sistema ocorrerá a partir do Oeste, com previsão de temporais mais intensos no final da manhã e durante a tarde. Os volumes de chuva devem variar entre 30 mm e 50 mm, aumentando o risco de alagamentos em diversas regiões da cidade.

Cuidados são fundamentais diante da previsão de eventos extremos. A recomendação é que a população monitore os alertas climáticos, evite deslocamentos desnecessários durante os períodos mais críticos e proteja objetos que possam ser levados pelo vento.

Na segunda-feira, São Paulo foi atingida por um vendaval significativo. Rajadas de vento associadas a um sistema de baixa pressão no oceano e a uma frente fria provocaram transtornos na capital. O aeroporto de Congonhas foi impactado, com voos desviados e um cancelamento de decolagem para Brasília.

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura confirmam a previsão da MetSul Meteorologia. Nos próximos dias, a cidade enfrentará mudanças climáticas. Na sexta-feira (20), pancadas de chuva com trovoadas e ventos estão previstas à tarde devido à aproximação de uma frente fria, com temperaturas variando entre 21°C e 27°C. No sábado (21), a frente fria intensificará o tempo instável, com chuvas mais significativas, potencial para alagamentos e deslizamentos em áreas de risco, e temperaturas entre 20°C e 25°C.

Até o momento, dezembro acumulou 55,4 mm de chuva, cerca de 30,3% dos 182,9 mm esperados para o mês. A maior máxima média do mês ocorreu em 7 de dezembro, com 32,8°C, enquanto a maior temperatura absoluta, de 34,3°C, foi registrada na estação da Vila Mariana. Já a maior máxima média do ano foi registrada em 26 de setembro, com 35,9°C, e a maior temperatura absoluta, 37,3°C, ocorreu na Mooca.

Os vendavais são provocados pelo deslocamento violento de massa de ar, com velocidades entre 88 a 102 km/h. Normalmente, são acompanhados de tempestades.

A Defesa Civil pede à população que fique em alerta. Os vendavais tombam árvores, causam danos às plantações e derrubam a fiação, provocando interrupções no fornecimento de energia elétrica e nas comunicações telefônicas. "Também podem danificar habitações mal construídas e/ou mal situadas e provocar destelhamento em edificações", explica o órgão.