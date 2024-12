Revista 'The Economist' elege Espanha a melhor economia de 2024

A Espanha foi considerada a melhor economia do mundo em 2024 pela revista The Economist. O levantamento considerou uma série de indicadores, como crescimento do PIB, inflação, desemprego, política fiscal e desempenho do mercado de ações.

A Economist levantou dados sobre 37 países, sendo a maioria deles ricos. O Brasil ficou fora da lista.

"Tanto o crescimento econômico geral quanto o ritmo de criação de empregos estão mais rápidos (na Espanha) do que nos Estados Unidos, que têm sido a inveja do mundo desenvolvido", escreveu a publicação inglesa.

Segundo a reportagem, a economia do país europeu está colhendo "os frutos de reformas passadas", e serve de exemplo para outras nações da região. "Uma lição é focar em serviços e não fetichizar a manufatura", diz a revista.

Outros países que se destacaram no levantamento foram a Irlanda, a Dinamarca e a Grécia, que seguem a Espanha no ranking.

A Irlanda atraiu empresas de tecnologia, enquanto a Dinamarca, lar da Novo Nordisk, foi impulsionada pelo sucesso do Ozempic.

Veja as 10 economias com melhor desempenho em 2024, segundo a 'Economist'

1. Espanha

2. Irlanda

3. Dinamarca

4. Grécia

5. Itália

6. Colômbia

7. Israel

8. Lituânia

9. Suíça

10. Coreia do Sul