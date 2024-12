CPTM tem segundo dia de problemas após descarrilamento de trem

Do UOL, em São Paulo

Mais de 24 horas após um trem de carga descarrilar perto da estação Brás, o funcionamento da linha 11-Coral da CPTM ainda não foi normalizado na manhã desta quinta-feira (19).

O que aconteceu

Trens da linha operam em via única entre as estações Tatuapé e Brás. Alguns passageiros fazem baldeação na linha 3-Vermelha do Metrô, o que causou maiores filas e velocidade reduzida nos trens.

Integração entre trem e metrô, que é paga nos dias de semana, foi liberada nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. A companhia informou que também solicitou apoio de ônibus do sistema Paese para ajudar passageiros no traslado entre as estações.

Não há previsão para volta à normalidade. Em nota, a CPTM informou que técnicos de manutenção "atuam na avaliação e conserto dos trilhos para liberação e normalização da circulação dos trens".

Causa do descarrilamento também não foi identificada. A MRS, responsável pelo trem, e a CPTM informaram que investigam o ocorrido.

Linhas 12-Safira e 13-Jade foram normalizadas ainda na quarta-feira (19). Elas também foram afetadas pelo descarrilamento, mas voltaram a operar ainda no começo da manhã.