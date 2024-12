Polícia do Vietnã prende suspeito de incêndio em café em Hanói que matou 11 pessoas

HANÓI (Reuters) - A polícia do Vietnã prendeu um homem suspeito de ter iniciado um incêndio que matou 11 pessoas após uma discussão com funcionários de um café em Hanói, informaram autoridades na quinta-feira, enquanto dois dos sete sobreviventes das chamas estavam internados no hospital.

Em um comunicado, a polícia disse que o homem confessou ter usado gasolina para provocar o incêndio de quarta-feira no andar térreo do café de três andares, onde as pessoas também estavam cantando karaokê.

O suspeito está na casa dos 50 anos, disse o jornal estatal Tien Phong, acrescentando que uma testemunha relatou ter ouvido uma explosão.

"O fogo bloqueou todas as saídas", afirmou outra testemunha ao jornal. "O cheiro de gasolina era forte."

A polícia acrescentou que foram necessários cerca de 40 minutos para controlar o incêndio, registrado logo após as 23h, e que dois dos sete resgatados foram internados no hospital.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro Pham Minh Chinh pediu uma investigação urgente e uma ação rigorosa contra qualquer pessoa que tenha violado a lei.

(Reportagem de Khanh Vu e Phuong Nguyen)