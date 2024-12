PF faz ação contra desvio de cota parlamentar e mira assessores dos deputados Jordy e Sóstenes

A Polícia Federal (PF) faz buscas nesta quinta-feira, 19, em endereços ligados a assessores dos deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) em uma investigação por suspeita de desvio de cota parlamentar.

A reportagem pediu manifestação dos deputados. Os mandados foram expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da investigação.

Os mandados são cumpridos no Rio de Janeiro, Tocantins e Distrito Federal. A Polícia Federal informou, em nota, que os crimes investigados são peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As primeiras informações sobre a operação apontam para indícios de um esquema, envolvendo também empresários, para desviar verbas das cotas parlamentares. De acordo com a PF, "agentes públicos e empresários teriam estabelecido um acordo ilícito para o desvio de recursos".

A operação foi chamada de Rent a Car porque, segundo a Polícia Federal, uma empresa de locação de veículos, a Harue Locação de Veículos LTDA, de nome fantasia Mobile Rent a Car, teria sido usada para emitir notas falsas e simular contratos de prestação de serviços usados para desviar recursos da Câmara dos Deputados.

É a segunda operação da PF que atinge Carlos Jordy. No início do ano, ele foi um dos alvos da Operação Lesa Pátria, que investiga suspeitos de participarem dos atos golpistas do 8 de Janeiro. Os agentes fizeram buscas no gabinete e na casa dele.