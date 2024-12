Petrobras afreta navio da OceanPact por 4 anos em contrato de R$ 697 milhões

A OceanPact, empresa brasileira que desenvolve e implanta soluções nas áreas de meio ambiente, serviços submarinos e apoio logístico e engenharia, assinou com a Petrobras contrato de R$ 697 milhões pelo período de quatro anos para o afretamento do navio Ilha do Mosqueiro, embarcação do tipo OTSV (Offshore Terminal Support Vessel).

Segundo a OceanPact, o navio será empregado na manutenção de mangotes de descarga (offloading) em unidades do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) e FSO (Floating Storage & Offloading), contando com guinchos e guindastes de alta capacidade, especialmente projetados para atender às exigências dessas operações.

Em abril deste ano, a OceanPact já havia anunciado novos contratos com a Petrobras para o afretamento dos navios OSRVs (Oil Spill Response Vessels) Fernando de Noronha, Jim O'Brien e Macaé, no valor total de R$ 650 milhões para prontidão e atendimento a resposta a emergências em caso de incidentes ambientais.

A empresa também anunciou outro acordo com a Petrobras, no valor de R$ 310 milhões, para o afretamento do navio Ilha de Santana, do tipo PSV (Platform Supply Vessel), que atende na logística e em resposta à emergência.

A OceanPact possui uma frota com 28 embarcações, composta por OSRVs (Oil Spill Response Vessels), RSVs (ROV Support Vessels), PSVs (Platform Supply Vessels), RVs (Research Vessels), MPSVs (Multi-Purpose Support Vessels) e AHTSs (Anchor Handling Tug Supply Vessels). A companhia também informou que detém o maior inventário de equipamentos de combate a emergências offshore da América Latina.