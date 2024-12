Adolescente morto em Jericoacoara fez gesto de facção sem saber, diz pai

O pai do turista de 16 anos encontrado sem vida em Jericoacoara (CE) foi assassinado por fazer, sem saber, um gesto com as mãos que seria símbolo de uma facção criminosa da região.

O que aconteceu

Danilo Martins de Jesus explicou que seu filho, o adolescente Henrique Marquez de Jesus, posou para fotos e fez o número "três" com as mãos. No entanto, segundo o pai do jovem, ele não sabia que aquele mesmo gesto seria o símbolo de uma facção criminosa que atua no Ceará.

Pai afirma que o símbolo feito pelo filho "é normal" na cidade em que eles moram, Bertioga (SP). "O moleque tinha 16 anos. Deveriam ter orientado: 'aqui não pode fazer esse símbolo, é de outra facção' - falado isso para ele ou qualquer outra pessoa que não tem ciência. Não fazer uma crueldade dessas, achando que um moleque de 16 anos era envolvido com facção", declarou Danilo à TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado.

Polícia não confirma que Henrique foi morto por fazer o símbolo na foto. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará, mas até o momento ninguém foi preso. No mundo do crime, o gesto do número "três" com as mãos seria uma referência à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que tem origem em São Paulo, mas com atuação nacional.

Entenda o caso

Henrique Marques de Jesus desapareceu entre a madrugada de segunda (16) e terça-feira (17). O jovem viajava de férias com o pai. Segundo Danilo, os dois estavam na Vila de Jericoacoara, principal ponto turístico do Ceará, quando o filho disse que iria para o hotel descansar.

No percurso de volta para o hotel, Henrique teria sido sequestrado. "Quando eu voltei para o hotel não encontrei mais o meu filho. Passei a buscar em todos os lugares, refiz o percurso, e vi que tinham várias câmeras do comércio local que poderiam ter flagrado algo. Fui até um dos locais, e pedi as imagens. Agora é tarde, já encontraram ele morto", disse o pai ao UOL.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o adolescente é carregado por pelo menos sete pessoas. Os suspeitos aparecem com a vítima entre as vielas estreitas da vila. Nas imagens, é possível ver a vítima aparentemente rendida. Imagens nas redes sociais foram publicadas para ajudar nas buscas do desaparecido.

Imagens de câmera de segurança mostram jovem sendo levado por um grupo antes de ser encontrado morto em Jericoacoara (CE) Imagem: Reprodução

Na tarde desta quarta, a polícia foi acionada por populares para identificar um corpo que apareceu boiando na lagoa do Paraíso, em Jijoca, a 18 km do local onde a vítima foi vista pela última vez. A família de Henrique foi acionada e fez o primeiro reconhecimento por meio de vídeos e fotos. Ao UOL, o pai do adolescente confirmou a informação.

Sequestraram e mataram meu filho. Meu filho nunca teve envolvimento com nada de errado. Tinha sonhos como qualquer jovem de trabalhar e estudar. Estávamos aqui, eu e ele, passando dias de lazer pela primeira vez juntos. Agora, a mãe dele está desesperada em São Paulo, e eu aqui tendo que levar o corpo do meu filho. Danilo Martins de Jesus, pai de Henrique

Um inquérito policial foi aberto na delegacia municipal de Jijoca para investigar o caso como desaparecimento. A Secretaria da Segurança Pública informou que enviou equipes da Polícia Militar para a região e que imagens de câmeras de segurança auxiliam na investigação.