Obesidade é uma doença do cérebro e surge quando há danos nos neurônios

Você sobe na balança e quem comanda até onde vai parar o ponteiro é o seu cérebro. Ele é o grande responsável por controlar o seu peso. Se alguém tem obesidade é porque alguns de seus neurônios ficaram avariados.

Esse entendimento dos mecanismos centrais por trás do ganho de peso, que já é consenso na comunidade científica mundial, tem uma forte contribuição brasileira, graças aos estudos conduzidos pelo grupo do professor Licio Velloso, titular de Clínica Médica da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), no interior paulista, onde também é um dos investigadores principais do OCRC, o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades.

Ele me conta que o cérebro controla nossa massa corporal de três maneiras, começando por uma área dedicada à vontade de comer não porque a gente sinta o estômago vazio, mas por puro prazer. Estamos falando do sistema límbico. Seus neurônios são controlados por um neurotransmissor chamado dopamina, cujos níveis irão variar de acordo com a busca por algum alimento que simplesmente nos cause deleite (a minha dopamina, por exemplo, deve ir para as alturas por um pedaço de chocolate e aposto que meu sistema límbico seja igual ao de muitos nesse sentido).

A segunda parte do sistema nervoso central que regula a ingestão alimentar tem um nome bem bonito: núcleo do trato solitário. Essa região controla o quanto de tempo você vai comer até dizer até achar que basta. "Tem gente que começa a comer e se sente saciada depois de cinco minutos. Outras pessoas só percebem a saciação quando ficam uma hora à mesa comendo", nota o professor.

A terceira região, porém, é de longe a mais importante de todas: o o hipotálamo, que controla o balanço de tudo isso, sem deixar que comer feito um passarinho, nem se empanturrar como um leão. "O organismo precisa consumir alimento o suficiente para manter a saúde e só", ensina Velloso. "Portanto, se o hipotálamo estiver funcionando bem, você irá manter um peso saudável, com um IMC, que é o índice de massa corporal, entre 23 e 25, não fugindo muito disso, nem para menos, nem para mais."

Quando você escapa da alimentação normal

Quem nunca tomou sorvete na praia nas férias, petiscou no boteco nos brindes de final de ano, experimentou uma refeição mais calórica durante uma viagem? "Se aqueles três sistemas estiverem funcionando bem, você poderá passar por períodos em que o sistema límbico falará um pouco mais alto porque a cabeça estará mais relaxada", diz Licio Velloso. "Mas, então, ao voltar para sua rotina, o hipotálamo reassumirá o comando, fazendo com que o peso volte gradativamente ao normal.

Isso foi observado, inclusive, em um estudo internacional que o professor fez questão de relembrar. "Os pesquisadores acompanharam milhares de pessoas de três países, ao longo de feriados importantes para a cultura de cada um deles: nos Estados Unidos foi o Dia de Ação de Graças. Na Alemanha, no Natal E, no Japão, o gantan, em que as famílias se reúnem no primeiro dia do ano novo", conta. "Nos três lugares, por conta da comilança nessas festas, a maior parte das pessoas ganhou de 1,5 a 2 quilos. Só que a maioria voltou ao peso de sempre entre duas ou três semanas depois. "Essa pesquisa é um marco porque demonstrou que o hipotálamo é extremamente poderoso quando está funcionando bem."

Um hipotálamo inflamado

Há trinta anos, em 1994, o geneticista americano Jeffrey Friedman descobriu a leptina, um hormônio produzido pelo tecido adiposo, capaz de regular o nosso apetite. Ficou claro, então, que o hipotálamo conseguia manter a estabilidade da massa corporal é, em boa parte, por causa dela, que fazia uma espécie de conexão entre a gordura do corpo e o cérebro, dando uma espécie de aviso quando o peso já estava adequado.

Fácil imaginar as cenas dos capítulos seguintes: os cientistas pensaram que, talvez, dando leptina, o cérebro de quem estava com muitos quilos a mais daria um basta ao excesso de comido. Mas não funcionou. "Isso porque o hipotálamo de quem tem obesidade é resistente à leptina", explica o professor.

Esse fenômeno biológico intrigou pesquisadores de todos os cantos. O grupo do professor Velloso, na Unicamp, não foi exceção. E foi pioneiro ao mostrar ao mundo o que estaria acontecendo. "O motivo da resistência do hipotálamo à leptina era uma inflamação, causada principalmente pelo consumo excessivo de gordura saturada, embora qualquer outro alimento muito calórico também possa provocá-la, desde que consumido em grande quantidade por um tempo prolongado", resume o professor.

A gordura saturada, como os ácidos graxos de origem animal, se ligaria em receptores que, no final das contas, ativam uma cascata de reações dentro das células, capazes de disparar o processo inflamatório. Uma dica: as gorduras insaturadas e as polinsaturadas, como a do bendito azeite de oliva e a das castanhas, se encaixam em outra classe de receptores e um deles induz o bloqueio das vias da inflamação. Por isso, essas gorduras de fato são mais saudáveis. Isso vale tanto para os vasos sanguíneos quanto para o seu cérebro. E seria bom mesmo protegê-lo.

O hipotálamo inflamado

Quando essa região do cérebro se inflama, as células nervosas que estão ali gradativamente vão perdendo a sua função. "O neurônio do ser humano é a célula mais sofisticada que já surgiu neste planeta durante toda a evolução", descreve Licio Velloso. "Mas, como uma máquina valiosa, ele também é sensível. No caso, às variações do ambiente. E uma coisa que não suporta é inflamação. Aí, ele já começa a funcionar de maneira inadequada. E, se estamos falando especificamente dos neurônios do hipotálamo, isso significa perder a capacidade de controlar o balanço energético."

A pessoa, então, começa a ganhar mais e mais peso. A ironia é que o excesso de gordura corporal também lança substâncias inflamatórias pelo corpo todo — nem os neurônios ficam livres, agravando de vez a situação. Aliás, outra consequência dessa inflamação sistêmica, dos pés à cabeça (literalmente), é o surgimento de danos em mais uma região cerebral, a do hipocampo, que é o senhor das nossas memórias. Não à toa, pessoas com obesidade e diabetes têm maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer e Parkinson.