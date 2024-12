Nunes justifica ausência de Mello em diplomação: Está nos EUA com filho dele

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), justificou a ausência de seu vice-prefeito, o coronel Mello Araújo (PL), na cerimônia de diplomação desta quinta-feira, 19, no Memorial da América Latina, na capital paulista. "Ele está no exterior. O filho dele estuda nos Estados Unidos e ele foi visitá-lo", explicou o emedebista, que garantiu que Mello estará no dia da posse, em 1º de janeiro.

"Estou muito feliz em poder hoje ser diplomado, concluindo esse processo da Justiça Eleitoral e agora é aguardar o dia primeiro para dar continuidade no mandato", afirmou. "O dia de hoje é o ápice da nossa democracia."

Sobre possíveis alterações na equipe de governo, Nunes disse que a probabilidade de alteração é bem pequena. "Não haverá muitas mudanças na equipe de governo", disse