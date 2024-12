Não há necessidade de o BCE começar a estimular o crescimento, diz Patsalides

Por Balazs Koranyi

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deve continuar cortando as taxas de juros em pequenos movimentos e não há necessidade de afrouxar a política monetária a um nível que comece a estimular o crescimento econômico, disse o membro cipriota do BCE, Christodoulos Patsalides, nesta quinta-feira.

O BCE vem afrouxando a política monetária durante grande parte deste ano e o debate agora é sobre a rapidez e a extensão do corte dos juros, já que as preocupações com a inflação acabaram em grande parte e o crescimento continua anêmico.

"Pessoalmente, prefiro pequenos ajustes em um processo gradual, em vez de cortes maiores nas taxas de juros", disse Patsalides à Reuters.

"Dado o elevado nível de incerteza em ambas as direções, precisamos ser vigilantes e cuidadosos", disse Patsalides, um dos mais novos membros do Conselho do BCE. "Também não queremos surpreender os mercados e dar sinais errados."

Algumas autoridades, principalmente do sul do bloco monetário de 20 nações, defenderam na semana passada um corte de 50 pontos-base nos juros, mas Patsalides disse que tal movimento exigiria que a inflação ficasse abaixo da meta de 2% do BCE de forma duradoura, o que não é esperado agora.

"A projeção da inflação teria de mostrar que a inflação permanecerá bem abaixo da meta por um período muito longo", disse ele. "Fora isso, eu não optaria por cortes maiores."

"Não vejo a inflação abaixo da meta persistindo por muito tempo", disse Patsalides.

TAXA NEUTRA

Patsalides disse que as taxas de juros seguirão uma trajetória descendente, mas se recusou a endossar a precificação do mercado de quatro cortes consecutivos no primeiro semestre de 2025, porque os mercados às vezes erram e ele se reservou o direito de mudar de ideia caso as perspectivas se alterem.

O BCE também não tinha motivos para reduzir as taxas de juros a um nível que comece a estimular a economia, disse Patsalides, ponderando acerca de outro debate importante sobre se a economia precisará novamente de um impulso do banco central.

"Ficar abaixo da taxa neutra implicaria que estamos passando por uma recessão ou que há previsão de uma recessão grave", disse ele. "Mas não é isso que as projeções do BCE mostram. No momento, não vejo uma situação em que as taxas cairiam abaixo da taxa neutra."

A taxa neutra, que não estimula nem desacelera o crescimento, é um conceito vagamente definido e as estimativas se encontram em uma ampla faixa.

Patsalides, usando uma das estimativas mais amplas, disse que ela estava entre 1,5% e 3%, de modo que o BCE está se aproximando dela depois de cortar sua taxa de depósito para 3% na semana passada.

"Acho que saberemos onde está a taxa neutra quando chegarmos lá", disse Patsalides. "É difícil adotar políticas com base em uma taxa neutra preconcebida."

Os mercados agora veem a taxa de depósito de 3% do BCE caindo para 2% até meados de 2025 e também veem uma chance de 50% de que ela recue ainda mais, para 1,75% até o final do ano.