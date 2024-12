Mouse ergonômico com LED está por R$ 37; confira se vale a pena

Um mouse que deixa o braço em uma posição natural pode ajudar a reduzir o esforço muscular, principalmente para quem trabalha ou joga por longos períodos no computador. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um mouse ergonômico e vertical, que está com desconto de 76%, saindo por R$ 37 na Shopee.

De acordo com o fabricante, esse modelo não possui fio, oferece um toque confortável e funciona em diferentes superfícies. Descubra mais detalhes sobre esse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre o mouse?

Mouse ergonômico, vertical e sem fio;

Possui 6 botões: esquerdo, direito, botões avançados/atrás, de DPI e corredor;

Sensibilidade de mouse pode ser ajustada em 800, 1200 e 1600 DPI;

Rastreamento óptico: tecnologia do mouse que detecta e registra movimentos, permitindo seu uso em diferentes superfícies;

Com iluminação de LED nas laterais;

Modo Plug and Play: basta conectar o receptor USB no dispositivo e o mouse funciona instantaneamente;

Funciona a partir de duas pilhas AAA;

Disponível nas cores branco, preto e rosa.

O que diz quem comprou?

Com quase 2 mil avaliações na Shopee, este mouse vertical tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). As vantagens destacadas pelos consumidores foram a leveza, conforto e os botões silenciosos do mouse.

Mouse bem leve. A construção me parece frágil, o que impacta na durabilidade, porém pelo valor pago, acredito ser justo. Funcionou perfeitamente, resposta rápida e pegada macia. Ele é um mouse em formato grande, ideal para mãos maiores. Para mãos pequenas como a minha, não deixa a pegada tão confortável. Não vem com a pilha. Ele precisa de 2 pilhas de palitos para funcionar. Espero que a bateria da pilha dure. Tainara

O mouse é ótimo! Aliviou demais as minhas dores no punho. Ele tem uma textura muito agradável, emborrachada. Os cliques são super silenciosos, sendo que o botão de scroll tem um som um pouco mais alto.[...]. Gabi Bonfim

Eu amei. Fica lindo na mão e dá pra sentir um conforto, diferente do mouse convencional. Chegou rápido e bem embalado, mas não veio caixinha (mas veio manual). Enfim, meu irmão tá jogando para ver como funciona direitinho. Por enquanto, tudo certo. Catarina

Mouse excelente. Muito confortável. Não demora muito para se acostumar. Os botões principais são bem silenciosos e a pegada é muito macia por conta do plástico ser em acabamento matte. Os botões adicionais para navegação de página (retroceder e avançar) e o botão de ajustar a sensibilidade são muito úteis. Caleb

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores reclamaram do tamanho, carregamento por pilhas, além dos cliques e botões do mouse serem duros. Confira os comentários:

Mouse muito bom. A cor é linda. Os botões possuem clique suave sem barulho, porém não consegui me adaptar por ter mãos muito pequenas. Fica perfeito para mãos maiores. Vanessa Silva

O mouse tem um ótimo preço, chegou antes do prazo e funcionando perfeitamente. Mas a pilha durou menos de 1 mês (coloquei pilhas novas), achei o consumo da pilha muito fora do normal e se seguir assim vou parar de usar. Afinal, o que irei gastar com pilha será melhor comprar um mais caro que seja recarregável. Mas pelo preço e uso, super valeu a pena. Didi

O mouse é leve, sem barulho ao clicar. No entanto, notei que o clique é um pouco duro. Além disso, os botões adicionais parecem apenas decorativos, pois não funcionam. Nicolas Marinho

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.