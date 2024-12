Minério de ferro cai devido a preocupações com China e perspectivas do Fed

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, atingindo o nível mais baixo em quase um mês, já que as preocupações com cenário de demanda da China, principal mercado consumidor de minério, e a perspectiva de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve no próximo ano pesaram sobre o sentimento.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, encerrou as negociações do dia com queda de 1,08%, a 778,5 iuanes (106,66 dólares) a tonelada, depois de atingir o valor mais baixo desde 22 de novembro, a 767,5 iuanes, no início da sessão.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura recuou 0,43%, para 102,25 dólares a tonelada. O contrato atingiu mais cedo o nível mais baixo desde 25 de novembro, de 100,9 dólares.

"Há muito tempo prevíamos essa correção, já que a bolha impulsionada pelo sentimento em torno da Conferência Central de Trabalho Econômico da China acabaria estourando sem medidas concretas de estímulo delineadas até março de 2025", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities.

"Nesta semana, assistimos a uma tempestade perfeita de fundamentos de oferta e demanda mais frouxos, com a BHP retomando a produção de sua mina South Flank, na Austrália Ocidental, enquanto as usinas na China também estão reduzindo a produção."

A BHP, uma das principais fornecedoras de minério de ferro do mundo, retomou as operações em duas minas na Austrália Ocidental após uma pausa devido a fortes chuvas, aliviando as preocupações com a oferta.

"Além disso, os temores sobre a saúde do setor imobiliário da China estão voltando à tona, já que os mercados financeiros questionam a liquidez e a solvência da China Vanke -- a última joia (estatal) remanescente da coroa desse setor", disse Widnell.

O comentário do Fed de que no próximo ano haverá menos cortes nas taxas também pressionou as commodities em geral, disseram os analistas.

