Lula passará por exame de tomografia na manhã desta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um novo exame de tomografia, na manhã desta quinta-feira, 19, para avaliar a situação da cabeça após as duas cirurgias realizadas na última semana. O retorno do presidente a Brasília dependerá do resultado do exame. Uma reunião ministerial está marcada para essa sexta-feira, 20, e a presença de Lula é aguardada. Após os procedimentos realizados no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, o presidente seguiu em cuidados médicos em sua casa no bairro Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista.