Lula é liberado para volta a Brasília; 'não há mais hematoma', diz médico

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula foi liberado pelos médicos para voltar a Brasília, após passar por novos exames na manhã desta quinta-feira (19), em São Paulo. Na semana passada, ele foi submetido a uma cirurgia emergencial no crânio.

O que aconteceu

"Simplesmente, o hematoma não existe mais", disse o médico Roberto Kalil. O presidente passou por uma tomografia, como parte do procedimento pós-operatório, no hospital Sírio-Libanês. "[O resultado] foi satisfatório, e ele está bem."

Lula está autorizado a voltar ao trabalho. "O presidente já pode exercer suas atividades, aliás já está exercendo", afirmou Kalil. "O presidente já está recebendo ministros em casa", completou a médica Ana Helena Germoglio.

A única restrição é quanto aos exercícios físicos. "Vamos esperar os próximos exames e aos poucos ele será liberado", afirmou o médico.

O presidente embarca para Brasília ainda nesta manhã, segundo a equipe médica. Ele vai direto do hospital para a capital. "As viagens estão liberadas a partir de hoje. [Viagem] Internacional, depois."

Lula quer reunir os 39 ministros do governo nesta sexta-feira (20). A ideia inicial era realizar um encontro em formato de reunião ministerial, mas o evento foi adaptado para um almoço de confraternização e balanço do ano no Palácio da Alvorada.

Novos exames serão realizados em dez dias. "A previsão é que, daqui a dez dias, a gente repita o exame de imagem lá em Brasília mesmo, no Sírio, e faça acompanhamento por lá", informou Germoglio.

Presidente Lula chega ao Sírio-Libanês para exames Imagem: Bruno Luiz/UOL

A cirurgia emergencial

O presidente foi internado em 10 de dezembro e passou por uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça. Segundo a equipe médica, ele teve uma hemorragia intracraniana ainda reflexo de uma queda em casa em 19 de outubro.

Presidente passou por embolização dois dias após a cirurgia. De acordo com a equipe médica, o procedimento foi para evitar novos sangramentos na cabeça.

Lula teve alta hospitalar no domingo (15). Ele foi autorizado a voltar para casa dele, na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, onde continuou recebendo acompanhamento médico.

Presidente transformou casa em gabinete. Desde a alta hospitalar, o petista se encontrou com quatro ministros. Estiveram na casa de Lula Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio (Defesa). Eles foram recebidos por Lula individualmente e ficaram pouco mais de duas horas cada um com o presidente.