Lote 6 era o mais desafiador, mas modelo é equilibrado, afirma governador do PR

O Lote 6 do Paraná, leiloado nesta quinta-feira, 19, é o mais desafiador do grupo de rodovias do Estado, segundo o governador paranaense Ratinho Junior. No entanto, o político avalia que o modelo da concessão é bem equilibrado, garantindo as obras e melhorias.

O político minimizou o fato do certame ter contado com apenas uma concorrente, destacando os R$ 20 bilhões previstos em investimentos.

A proposta única, ofertada pela EPR, apresenta um desconto de apenas 0,08% em relação à tarifa máxima de pedágio estipulada.

"Mesmo sem concorrência no leilão, a modelagem já previa um desconto de 34% em relação ao valor atual do pedágio, chegando até a 40% em algumas praças, afirmou Ratinho Junior.

O governador destacou ainda que o projeto requer um grande volume de obras. Dos mais de 600 quilômetros concedidos, 450 quilômetros serão duplicados. As melhorias incluem ainda mais de 130 pontos e viadutos. "Realmente era um lote muito robusto", reforçou.

Contudo, o político avalia que a empresa vencedora "tem capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos".

A EPR já opera no Paraná, depois de arrematar, em setembro de 2023, o Lote 2 de rodovias do Estado.