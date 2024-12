Justiça francesa condena Dominique Pelicot a de 20 anos de prisão por estupros da ex-esposa

A Justiça da França condenou nesta quinta-feira (19) Dominique Pelicot à pena máxima de 20 anos de prisão por drogar durante uma década sua então esposa Gisèle para estuprá-la ao lado de dezenas de desconhecidos.

Os cinco magistrados do tribunal de Avignon, sul da França, seguiram assim o pedido de pena do Ministério Público neste grande julgamento por estupro, no qual os 51 réus foram declarados culpados.

