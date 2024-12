Jovem de 20 anos é morto a tiros dentro da Universidade Federal do Ceará

Um técnico de almoxarifado foi morto a tiros dentro do campus da Universidade Federal do Ceará, em Sobral, na manhã desta quinta-feira (19).

O que aconteceu

O jovem, identificado como Carlos Eduardo, 20, prestava serviços para a UFC e foi morto no momento em que chegava ao campus para trabalhar. A vítima foi alvejada por um disparo na cabeça na área do estacionamento da universidade, não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações são da SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará).

Vítima foi abordada pelo suspeito por volta das 6h45 de hoje. A motivação para o crime, no entanto, é desconhecida. Também não foi informado se algum pertence do jovem foi levado pelo criminoso.

Carlos Eduardo trabalhava em uma obra que está em execução na sede da UFC em Sobral. O jovem era funcionário de uma empresa terceirizada contratada para realizar o serviço.

UFC lamentou a morte do jovem, suspendeu as aulas e decretou luto de três dias. A universidade afirmou estar à disposição para cooperar com as investigações e ressaltou que, "assim como toda a sociedade brasileira, [ansiamos] por soluções mais efetivas no combate à violência".

Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais no Estado do Ceará lamentou a morte de Carlos Eduardo. Conforme o órgão, esse episódio "mostra a necessidade de reforçar a segurança na área [em que o crime ocorreu] para evitar que casos assim se repitam".

Caso é investigado pela Delegacia Regional de Sobral. Conforme a SSPDS, os agentes realizam oitivas e diligências para identificar, localizar e capturar o suspeito pelo crime.