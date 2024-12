Josias: Liberado para ir a Brasília, Lula terá reunião breve com ministros

O presidente Lula foi liberado pelos médicos para voltar a Brasília após realizar novos exames, e agora terá uma reunião breve e apenas com os ministros mais próximos, declarou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta-feira (19).

Ele [Lula] vinha mostrando disposição nos últimos dias, recebendo ministros na sua residência em São Paulo e retorna a Brasília, e vai encontrar uma conjuntura dura de roer. O governo está enfrentando uma animosidade no Congresso Nacional, dificuldades para aprovar o seu pacote. Vamos ter hoje um dia decisivo.

O presidente, estava sendo organizado já, prevendo que o Lula retornaria, um encontro com os ministros. Inicialmente, dizia-se que esse encontro seria na Granja do Torto. Ontem se dizia que o mais provável é que o Lula preferisse fazer no Alvorada, e reduzindo muito. No final do ano passado ele fez uma reunião ministerial que durou nove horas, e o presidente, recém-operado, embora liberado pelos médicos, evidentemente não pode se submeter a uma reunião ministerial de nove horas.

Então, vai se fazer uma coisa menor, é mais confraternização do que reunião de ministros. O presidente, evidentemente, vai dar o seu recado. Prevê-se que ele fale aos ministros, que dê algumas sinalizações, até algumas broncas, mas não vai haver espaço para que muitos ministros se pronunciem durante a reunião. O que se prevê é que só os ministros palacianos ali, o Rui Costa, o Fernando Haddad, talvez. E nada mais.

Vai ser uma reunião breve e a conjuntura não é boa para o Lula. Ele está chegando num momento difícil, enfrenta desconfiança do mercado e chantagem do Congresso Nacional. De fato, vai precisar de muita energia.

Josias de Souza

Josias opinou ainda que o mais adequado para o presidente Lula seria se ausentar de seus próximos compromissos e tirasse uma licença do cargo.

Eu continuo achando que o mais adequado para o presidente, sem que ele se ausentasse das atribuições, é que ele tirasse uma licença, colocasse lá o Alckmin para cuidar da lojinha e orientaria dos bastidores. Mas sem essa fricção.

Se ele não tirou a licença, os seus interlocutores vão entender que ele está apto para o trabalho. E vão incomodá-lo a valer.

Josias de Souza

