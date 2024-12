Ibovespa sobe na abertura com ajustes após tombo na véspera

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava sinal positivo nos primeiros negócios nesta quinta-feira, com movimentos técnicos e busca por barganhas ancorando uma pausa na pressão vendedora que derrubou as ações brasileiras na véspera.

Às 10h14, o Ibovespa subia 0,28%, a 121.107,5 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, tinha variação negativa de 0,1%.

Na quarta-feira, o Ibovespa fechou com um tombo de mais de 3%, no pior desempenho em dois anos, reflexo de preocupações persistentes sobre o cenário fiscal no país e sinalização de menos cortes de juros nos Estados Unidos.

(Por Paula Arend Laier)