Huthis do Iêmen atacam Israel e Netanyahu ameaça

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram, nesta quinta-feira (19), a responsabilidade por um ataque com mísseis contra Israel, que foi interceptado e provocou uma resposta do Estado israelense na forma de ataques aos portos e às instalações de energia do país.

Nos últimos meses, os huthis, que controlam as áreas mais populosas do Iêmen, lançaram vários mísseis contra o território israelense em solidariedade ao movimento islamista palestino Hamas, que está em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

Os huthis pertencem ao chamado "eixo de resistência", uma rede de organizações simpáticas ao Irã e hostis ao Estado de Israel, que inclui o Hezbollah libanês, o Hamas e o regime sírio deposto de Bashar al Assad.

"Dois alvos militares israelenses na região de Jaffa [ao sul de Tel Aviv] foram alvejados por dois mísseis balísticos hipersônicos do tipo Palestina 2" e 'foram atingidos com precisão', disse o porta-voz huthi Yahya al-Saree, citado pela mídia rebelde.

Os militares israelenses haviam anunciado anteriormente a interceptação de um míssil lançado do Iêmen "antes de entrar em território israelense".

Poucas horas depois, Israel lançou uma série de ataques aéreos em vários pontos ao longo da costa oeste do Iêmen, a cerca de 1.500 km de distância.

A mídia favorável aos huthis disse que os alvos eram instalações de energia e petróleo e o porto de Hodeida, matando nove pessoas e ferindo várias outras.

Os militares israelenses argumentaram que esses alvos "precisamente visados" foram usados para ações militares dos huthis.

"Depois do Hamas, do Hezbollah e do regime de al Assad na Síria, os huthis são praticamente o braço restante do eixo do mal iraniano", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um comunicado.

"Os huthis estão descobrindo, e continuarão a descobrir da maneira mais difícil, que aqueles que atacam Israel pagarão um preço alto por isso", acrescentou Netanyahu. Poucas horas depois, Israel lançou uma série de ataques aéreos em vários pontos ao longo da costa oeste do Iêmen, a cerca de 1.500 km de distância.

bur-roc/jnd/dbh/cjc/mas-dbh-jvb/zm/mb

© Agence France-Presse