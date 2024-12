Homem que confessou ter matado menino em Assis tem casa depredada

Do UOL, em São Paulo

Populares depredaram a casa de Luís Fernando Silva de Almeida, 46, homem que confessou ter assassinado o menino Mateus Bernardo Valim, de 10 anos.

O que aconteceu

Vizinhos do homem suspeito de matar e esquartejar o garoto foram até a casa dele para depredá-la. A repercussão se deu após o autor confessar à polícia que matou o menino, que havia desaparecido no último dia 11 em Assis (SP).

A depredação aconteceu após o homem preso confessar que matou a criança. De acordo com a Polícia Civil, ele deu detalhes sore o homicídio durante seu depoimento na quarta-feira (18).

De acordo com a polícia, Luís Fernando relatou que foi até um rio com o menino. Chegando lá, as agressões teriam acontecido.

Homem disse que houve um desentendimento. Após a discussão com a criança, ele teria arremessado uma pedra contra Mateus percebendo, na sequência, que o menino já estava sem vida.

Após constatar a morte da criança, segundo a policia, ele teria ido até sua casa e buscado uma serra. O objeto foi usado para esquartejar o corpo da criança.

Parte do corpo foi achada na terça-feira (17). Ainda faltam ser encontrados os braços e a cabeça da vítima. O suspeito disse à polícia que vai informar onde estão as partes restantes do corpo e uma bicicleta usada pelo menino quando sumiu.

Apesar de dar detalhes sobre a morte, o suspeito não revelou o que teria motivado o crime. O crime, segundo a investigação, ocorreu na quarta-feira (11), mesma data do sumiço de Mateus.

Homem foi preso temporariamente (por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período). Bergamo disse que a polícia solicitará a prisão preventiva (por tempo indeterminado) de Luiz após o término das investigações.

As informações foram repassadas pelo delegado do caso, Tiago Bergamo, aos programas Tá na Hora com Datena (SBT) e Tem Notícias 2 (TV TEM, afiliada da TV Globo).

O caso

O garoto estava desaparecido desde o dia 11 de dezembro.As últimas imagens do menino com vida mostram ele andando de bicicleta em uma rua após sair de casa. Ainda durante o desaparecimento, familiares da vítima disseram à polícia que o suspeito era borracheiro e sempre havia crianças do bairro na casa dele, já que costumava consertar bicicletas de algumas delas.

O corpo do menino foi encontrado sem os braços e sem a cabeça. A Polícia Civil ainda aguarda o laudo necroscópico para saber se a criança sofreu abuso sexual. À polícia, o homem negou que tenha abusado da vítima. Até o momento, a investigação acredita que o homem não contou com ajuda de outras pessoas para cometer o assassinato.

Em relato à polícia, o suspeito disse que atraiu o menino afirmando que iria conversar com ele. As autoridades ainda buscam confirmar como a vítima chegou ao local.

O UOL não conseguiu encontrar a defesa de Luís Fernando. Havendo manifestação, este texto será alterado.