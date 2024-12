Guinada hawkish do Fed faz com que mercados emergentes corram para salvar suas moedas

Por Nimesh Vora e Ankur Banerjee

MUMBAI/CINGAPURA (Reuters) - Os bancos centrais do Brasil e da Indonésia se esforçavam para defender suas moedas nesta quinta-feira, horas depois que o Federal Reserve sacudiu os mercados ao indicar que talvez não reduza muito as taxas de juros dos Estados Unidos no próximo ano.

O reconhecimento tácito do Fed dos riscos inflacionários que provavelmente advirão das políticas comerciais e de imigração do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, gerou nervosismo nos investidores.

Os rendimentos dos Treasuries subiram, fazendo com que o dólar atingisse seu maior valor em dois anos em relação aos seis principais pares.

O won sul-coreano caiu para seu nível mais baixo em 15 anos, a rupia indiana para uma baixa recorde e a rupia indonésia para uma baixa de quatro meses. O índice MSCI de moedas de mercados emergentes também atingiu um mínimo de quatro meses.

Taxas de juros mais altas nos EUA poderiam levar a um retorno dos problemas cambiais e de fluxos de capital do ano passado, dos quais os mercados emergentes mal estavam se recuperando. A vantagem do dólar em termos de rendimento poderia levar o capital a sair de seus mercados e, ao mesmo tempo, enfraquecer suas moedas, o que poderia gerar pressões inflacionárias e volatilidade no mercado.

Nesta quinta-feira, os bancos centrais da Coreia do Sul, da Índia e da Indonésia agiram rapidamente, defendendo suas moedas com a venda de dólares e com fortes advertências verbais.

O banco central da Índia vendeu dólares para dar suporte à rupia, que atingiu seu nível mais baixo de todos os tempos, ultrapassando o nível psicológico de 85 rupias para 1 dólar.

"O ritmo das vendas dos Treasuries foi um sinal verde maciço para que os operadores de câmbio voltassem a operar com posições compradas em dólar, e eles o fizeram de forma liberal, com as moedas dos mercados emergentes sendo atingidas", disse Chris Weston, chefe de pesquisa da corretora on-line australiana Pepperstone.

Fred Neumann, economista-chefe do HSBC para a Ásia, disse que um Fed mais hawkish "amarra as mãos dos bancos centrais dos mercados emergentes".

"Embora, no curto prazo, a intervenção cambial dos bancos centrais dos mercados emergentes na Ásia possa ajudar a amenizar o impacto da inclinação hawkish do Fed, com o tempo a política monetária local também precisará de ajustes", disse ele.

O real afundou, atingindo a maior baixa de sua vida, levando o banco central a vender dólares em um leilão à vista, enquanto os bancos centrais da Indonésia e da Tailândia disseram que agiriam para evitar a volatilidade excessiva.

As últimas projeções de taxas do Fed significam que é provável que a autoridade monetária norte-americana corte as taxas apenas duas vezes no próximo ano, abaixo de sua estimativa anterior em setembro de quatro cortes em 2025.

A postura hawkish do Fed é um fardo adicional para os mercados emergentes, que já estão se recuperando das ameaças de tarifas de Trump.

As políticas comerciais esperadas de Trump, juntamente com os prováveis cortes de impostos e a desregulamentação, impulsionaram as perspectivas de crescimento dos EUA, estimulando uma alta do dólar e dos juros norte-americanos.

"O dólar é rei neste momento", disse Bart Wakabayashi, gerente da filial de Tóquio da State Street.