Governo sofre derrotas no pacote fiscal, e dólar vai a R$ 6,26

A Câmara dos Deputados adiou a votação, prevista para ontem, do texto-base da Proposta de Emenda à Constituição do pacote de ajuste fiscal. O projeto prevê alterações no abono salarial, Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) e regras para os "supersalários".

A votação foi adiada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois que o governo percebeu que teria dificuldades para chegar aos 308 votos necessários para sua aprovação. O planejamento inicial era concluir a votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara nessa quarta para que o Senado pudesse analisar as propostas até sexta, antes do recesso legislativo. Saiba mais.

A Câmara aprovou ontem uma das três medidas do pacote de cortes de gastos do governo, o projeto de lei complementar, que agora vai para o Senado. O texto, no entanto, sofreu mudanças que devem reduzir o impacto previsto inicialmente.

Uma emenda apresentada de última hora pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), restringe o bloqueio de até 15% das emendas parlamentares apenas às verbas não impositivas. Na prática, a suspensão dos pagamentos fica limitada às emendas de bancada, mas não atinge emendas individuais ou de liderança - de pagamento obrigatório previsto na Constituição. Saiba mais.

O dólar subiu 2,82% e fechou vendido ontem a R$ 6,267, o maior valor nominal da história pelo quarto dia seguido. A alta foi a maior desde 10 de novembro de 2022.

Além do receio de que o Congresso desfigure o pacote de cortes de gastos proposto pelo governo, a alta foi influenciada pela sinalização do banco central americano de que fará apenas dois cortes de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros em 2025 e não os quatro cortes previstos anteriormente.

Juros mais altos nos EUA tendem a incentivar investidores a aplicar em títulos da dívida do governo americano e a enfraquecer outros ativos, como o real e ações. Nessa quarta, o S&P 500, principal índice da bolsa de Nova York, caiu quase 3%; e o Ibovespa, da bolsa de São Paulo, 3,15%. O Banco Central brasileiro anunciou que fará mais um leilão da moeda americana hoje.

O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de LDO para 2025 que prevê meta fiscal zero, R$ 30,9 bilhões de déficit fora da regra fiscal e autonomia para estatais dependentes do Tesouro. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi votada com quase cinco meses de atraso em decorrência da redução do ritmo do Congresso por conta do impasse provocado pelo bloqueio das emendas parlamentares pelo Supremo.

O texto aprovado pelo plenário exclui a possibilidade de redução no pagamento dessas emendas "na mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas primárias discricionárias", que estava no projeto original. A medida foi incluída nos projetos do pacote de cortes de gastos em discussão no Congresso. Por outro lado, a lei aprovada estabelece critérios de transparência que permitirão o acompanhamento do uso do dinheiro e acabam com o segredo sobre seu autor.

Segundo pesquisa Datafolha, 50% dos entrevistados com conhecimento do caso acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava envolvido na trama que, segundo conclusão da Polícia Federal, previa o assassinato do presidente Lula, do vice, Geraldo Alckmin, e de Alexandre de Moraes. O índice cai para 46% quando se considera o universo de todos os entrevistados, incluindo os 37% que disseram nunca ter ouvido falar do plano.

Do total dos entrevistados, 52% acreditam que Bolsonaro tentou dar um golpe para se manter no poder após perder a eleição para Lula; em março, eram 55%. E 68% acreditam que houve risco de um golpe no Brasil no final de 2022.

Com dois gols de jogadores brasileiros, o Real Madrid derrotou o Pachuca, do México, por 3 a 0 ontem em Doha, no Catar, e conquistou seu 9º título da Copa Intercontinental. Marcaram Mbappé, Rodrygo e Vini Jr, que no dia anterior foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa.

Com o título da equipe espanhola, os clubes europeus chegam à 38ª conquista. Os times sul-americanos venceram o torneio 26 vezes. O Botafogo foi eliminado pelo Pachuca na rodada inicial, ao perder por 3 a 0.