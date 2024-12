Galípolo diz que não há bala de prata e questão fiscal precisa de tratamento contínuo

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central e presidente da autarquia a partir de janeiro, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que não existe uma "bala de prata" que possa resolver a questão fiscal do país no curto prazo e que, por isso, é necessário tratar do assunto de forma contínua.

Em entrevista coletiva em Brasília, Galípolo também fez a avaliação de que o Banco Central tem a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Reportagem de Bernardo Caram e Eduardo Simões)