Frente fria traz chuva em SP com possibilidade de alagamentos; veja previsão

A aproximação de uma frente fria no decorrer da tarde desta sexta-feira, 20, deve provocar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, segundo a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Durante a manhã, porém, a previsão é de sol e tempo abafado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 21°C na madrugada e a máxima de 27°C no início da tarde.

Por conta da chuva, o CGE alerta para o potencial de alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos na capital.

Já no sábado, 21, a frente fria ao largo do litoral paulista deve deixar o tempo instável, com nebulosidade e precipitações de intensidade moderada a forte durante a tarde. Há potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas de risco, alerta o CGE. A temperatura mínima é de 20°C e a máxima de 25°C.

Dezembro acumulou, até o momento, 55,4mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 30,3% dos 182,9mm esperados para o mês.