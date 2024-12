FMI diz que negociações para novo programa da Argentina estão em andamento

(Reuters) - O Fundo Monetário Internacional disse nesta quinta-feira que a Argentina solicitou um novo programa, sem acrescentar detalhes sobre o tipo de empréstimo ou o tamanho de um eventual acordo.

"As autoridades expressaram formalmente seu interesse em passar para um novo programa e as negociações estão em andamento", disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, em um briefing programado.

"O atual (programa) vai expirar no final deste ano", disse Kozack. "Não é incomum que as autoridades deixem um acordo existente expirar sem concluir todas as revisões enquanto consideram a mudança para um novo programa apoiado pelo Fundo."

Kozack acrescentou que os dados da Argentina até novembro sugerem que o país está tendo um superávit primário de cerca de 2% do Produto Interno Bruto.

(Reportagem de Rodrigo Campos e David Lawder)