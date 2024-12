FMI diz que Fed está tomando medidas apropriadas sobre juros, dada a alta incerteza nos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que o corte da taxa de juros do Federal Reserve na quarta-feira e a adoção de uma perspectiva mais cautelosa são apropriados, dada a alta incerteza econômica dos Estados Unidos, disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, nesta quinta-feira.

"Os dados dos últimos meses mostram que o mercado de trabalho continua a enfraquecer, ao mesmo tempo em que a inflação tem sido um pouco mais alta do que o esperado, mas ainda com tendência de queda em direção à meta", disse Kozack em um briefing de imprensa regular. "Portanto, com esse pano de fundo, consideramos a ação do Fed apropriada."

(Por David Lawder)