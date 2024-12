Expectativas seguem desancoradas e BC disse na ata que isso deve ser combatido, diz Guillen

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, salientou nesta quinta-feira, 19, durante entrevista coletiva, alguns pontos do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) e em outros comunicados oficiais da instituição. Ele salientou, por exemplo, que as expectativas seguem desancoradas. "Dissemos na ata que isso deve ser combatido", afirmou.

Olhando para 2024, o diretor disse que houve uma surpresa, que foi mais concentrada em alimentação no domicílio, mas que o segmento de serviços também apresentou alta.

Os mesmos componentes foram os apontados por Guillen para a elevação vista no curto prazo.

Ele salientou, porém, que há uma "desancoragem relevante" do IPCA para o ano que vem e 2026.

Assim como já mostrou o RTI mais cedo, Guillen reforçou que a inflação acumulada em 12 meses deve ficar acima do teto da meta nos próximos meses.

Núcleos

O diretor de Política Econômica do Banco Central disse ainda que os preços das commodities aumentaram, sobretudo quando acompanhados em reais. Ele salientou que o IPCA já estava em patamar elevado e que mesmo assim mostrou aceleração, com alta forte de alimentos.

Comentou também que, quando se olha a média dos núcleos, mostra que houve um aumento no período mais recente, em especial para o segmento de alimentos. O setor, por sua vez, foi puxado por carne bovina, café e óleo de soja. "Há também outro ponto, que são esses preços na ponta de outros bens industrializados, por conta de depreciação cambial, mas com in natura mais bem comportado e os semi-elaborados industrializados puxando para cima", destacou.

Guillen disse ainda que a inflação de serviços está rodando em nível elevado sob diferentes formas de medidas.