É necessário 'mais um nível' para o próximo aumento de juros no Japão, diz presidente do BoJ

O presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta quinta-feira (19) que é necessário "mais um nível" para o próximo aumento de juros. Segundo ele, o ritmo de elevação tem sido gradual porque a inflação subjacente também aumenta moderadamente.

O dirigente disse ainda que a decisão sobre juros de janeiro será tomada de forma abrangente, com base em informações coletadas até então. "Continuaremos aumentando juros se a economia e os preços se moverem em linha com as projeções", afirmou Ueda, acrescentando ainda que o momento certo do aumento se dará após a análise de "vários" dados e que movimentos cambiais são observados com cuidado.

Ueda ainda citou um cenário de alta incerteza global, principalmente em relação ao impacto das políticas de um novo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. "Detalhes das políticas de Trump, incluindo tarifas, ainda não estão disponíveis para incorporarmos ao panorama", acrescentou o dirigente.

Para o presidente do BoJ, há ainda "risco de a inflação aumentar acentuadamente se condições de relaxamento monetário significativo continuarem". Também é necessário ter maior cuidado se as taxas de juros se aproximarem do nível neutro, destacou ele.

Mais cedo, o BoJ decidiu manter sua taxa básica de juros em 0,25% pela terceira vez consecutiva. *Com informações de Dow Jones Newswires.