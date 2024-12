Dólar cai abaixo de R$ 6,15 e renova mínimas após BC vender US$ 8 bi em 2 leilões à vista

O dólar à vista renovou mínima, a R$ 6,1442 (-1,94%) há pouco, após vendas integrais de US$ 8 bilhões em dois leilões à vista nesta manhã. O comportamento mais recente de queda da moeda norte-americana tem ligação com a venda robusta de dólar que o Banco Central realizou no período da manhã, mas, antes da queda e perto das 9h45, a moeda chegou a renovar máximas intradia a R$ 6,30 (alta de 0,55%) - recorde nominal, indicando persistência da cautela fiscal.

O diretor de câmbio da corretora Ourominas, Elson Gusmão, considera o alívio irrisório diante da escalada da divisa, que ainda ganha mais de 6% em 30 dias, e vê o mercado desafiando o Banco Central para testar até onde irá intervir no câmbio.

Gusmão questiona fundamentos que justifiquem o dólar a R$ 6,30 e diz que há especulação à medida que os problemas fiscais no País persistem há anos.

"O cenário atual combina percepções negativas sobre a situação fiscal com um ataque especulativo", diz o diretor.

A falta de clareza na comunicação do governo é um problema, agravado por um mercado majoritariamente alinhado à direita, que pode adotar posturas contra o governo visando as eleições de 2026, avalia o diretor.

Às 11h07, o dólar à vista perdia 1,50%, a R$ 6,1725.

Os dois leilões do BC

O Banco Central vendeu há pouco a oferta total de US$ 5 bilhões no segundo leilão de dólares à vista realizado nesta quinta-feira. Dez propostas foram aceitas e o diferencial de corte em relação à taxa Ptax foi de -0,035000.

Mais cedo, o BC já havia vendido a oferta total de US$ 3 bilhões em um leilão de dólares à vista anunciado na noite de ontem.

Com as operações desta quinta-feira, o BC já injetou US$ 20,760 bilhões no mercado de câmbio desde o último dia 12.

Ao todo, US$ 13,760 bilhões foram injetados em leilões à vista, e o restante, em leilões de linha, com compromisso de recompra.