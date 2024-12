Doença misteriosa que atinge RD Congo é provavelmente malária, diz União Africana

A doença misteriosa que causou pelo menos 37 mortes na República Democrática do Congo (RDC) provavelmente é a malária, agravada pela vulnerabilidade da população afetada, disse a agência de saúde da União Africana (África CDC) nesta quinta-feira (19).

A "hipótese mais provável é a malária" em um contexto de desnutrição, disse o Dr. Ngashi Ngongo, chefe de gabinete do Africa CDC, em uma coletiva de imprensa, enfatizando que a agência ainda estava aguardando os resultados de uma investigação.

A possibilidade de uma "doença hemorrágica viral" que poderia ocorrer "no contexto da malária", endêmica na área, especialmente durante a estação chuvosa, não está descartada, acrescentou.

Os casos dessa "doença febril de etiologia desconhecida" foram registrados na região de Panzi, que é de difícil acesso devido a uma estrada intransitável e onde as infraestruturas de saúde são quase inexistentes.

A população vive em condições precárias em geral, sem acesso a água potável ou medicamentos.

Nos centros de saúde, foram registradas 37 mortes atribuídas a essa doença misteriosa, de acordo com o CDC da África.

Outras 44 mortes foram registradas e ainda estão sendo investigadas.

De acordo com os primeiros dados disponíveis, a doença misteriosa afetou principalmente os mais jovens, com 40% dos casos em crianças com menos de cinco anos de idade.

Os sintomas são semelhantes aos da gripe: febre, tosse e dor de cabeça.

