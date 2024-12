Decepção, raiva e lágrimas após o veredicto no julgamento de estupro na França

"Apenas cúmplices, isso é escandaloso!", gritaram mulheres de grupos feministas reunidas em frente ao tribunal em Avignon, ao ouvirem as sentenças de três anos de prisão, duas delas suspensas, a 20 anos impostas aos 51 réus.

Como esperado, os cinco magistrados impuseram a sentença máxima de 20 anos a Dominique Pelicot por drogar sua então esposa Gisèle entre 2011 e 2020 para estuprá-la junto com dezenas de estranhos, no entanto, as demais sentenças foram menores do que as solicitadas pela acusação.

Dentro da sala do tribunal, as famílias dos réus gritaram ao ouvir as sentenças de vários anos de prisão. Algumas mulheres choraram e esperaram muito tempo antes de sair para evitar serem filmadas por emissoras de televisão do mundo todo.

Pela primeira vez desde o início do julgamento, em 2 de setembro, o público não prestou homenagem a Gisèle Pelicot com um corredor de honra dentro do Palais de Justice, pois somente os 180 meios de comunicação credenciados foram autorizados a entrar.

No entanto, a mulher de 72 anos, que se tornou um ícone feminista global, ouviu aplausos do lado de fora quando chegou de manhã cedo para ouvir as sentenças contra os 51 réus, incluindo seu agora ex-marido Dominique.

Perto do tribunal, como tem acontecido há quase quatro meses, as paredes amanheceram com mensagens feministas em pôsteres e faixas: "Justiça para todos", "A vergonha mudou de lado, mas e a justiça?

"O estupro afeta as mulheres em todo o mundo. É por isso que todos os olhos estão voltados para o que vai acontecer", disse à AFP Ghislaine Sainte Catherine, membro do coletivo feminista Amazons d'Avignon.

A decisão de Gisèle de renunciar a um julgamento fechado, ao qual as vítimas de estupro têm direito, "significou que, para muitas mulheres que foram estupradas, a vergonha mudou de lado", disse Pascale Plattard, engenheira.

- "Coragem" -

Bernadette Teyssonnières, uma aposentada de 69 anos dos arredores de Avignon, chegou pouco depois das 5h da manhã, como faz todas as manhãs há quase quatro meses, para tentar conseguir um lugar no saguão.

Embora seu objetivo inicial fosse ver como um julgamento se desenrola, já que na França eles não são transmitidos pela televisão e só podem ser acompanhados pessoalmente ou por meio de reportagens, ela também tem admiração pela vítima.

"Estou impressionada com a coragem dessa mulher, que sofreu tudo isso por dez anos, de vir a público", confessou Teyssonnières, para quem: "A vergonha deve recair sobre os agressores.

Mais do que as condenações desses homens, com idades entre 27 e 74 anos e em todas as condições, é "tudo o que aconteceu durante o julgamento que continuará sendo importante": "Tentar entender como esse homem chegou a esse ponto, por que esses homens (...) continuaram quando ela não estava reagindo, em vez de ir embora imediatamente", explicou.

A mulher espera que esse julgamento permita que as famílias discutam a questão do consentimento de forma mais aberta e ampla.

Hugo Mazure, um estudante de ciências políticas de 18 anos, também veio de manhã cedo a Avignon para dizer "Obrigado!" a Gisèle: "Ela é claramente um símbolo de uma enorme luta e, graças a ela, teremos progresso.

bur-iw/tjc/mb/jmo

© Agence France-Presse