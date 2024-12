Custo de seguro contra calote da dívida do Brasil atinge maior alta em 19 meses

LONDRES (Reuters) - O custo do seguro contra um calote da dívida brasileira subiu nesta quinta-feira para o valor mais alto desde maio de 2023, mostraram dados da S&P Global Market Intelligence.

O credit deafult swap (CDS) de 5 anos estava sendo negociado a 219 pontos-base no início da manhã no mercado europeu, 54 pontos-base acima da baixa do início deste mês.

Na quarta-feira, o real atingiu um recorde histórico de baixa e a bolsa de valores caiu, em meio ao que investidores citam como um cenário de amplo déficit orçamentário e incerteza sobre o quadro fiscal do país.

(Por Libby George)