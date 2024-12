Consumo de energia no Brasil tem primeira queda após 12 meses, diz CCEE

SÃO PAULO (Reuters) - O consumo de energia elétrica no Brasil recuou 1,5% em novembro, para 71.153 megawatts (MW) médios, na primeira queda em 12 meses em relação ao ano passado em função das temperaturas mais amenas registradas na maior parte do país, divulgou nesta quinta-feira a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Todos os Estados, exceto o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, registraram no mês passado calor menos intenso se comparado às temperaturas de um ano atrás, quando o fenômeno El Niño trouxe ondas de calor no Sudeste e na região central do Brasil e levou a maior acionamento de aparelhos de ar condicionado e ventiladores, impulsionando a carga de energia.

No mercado regulado de energia, que compreende os pequenos consumidores atendidos pelas distribuidoras de energia, a demanda caiu 4% ante novembro de 2023.

Já no segmento livre, no qual empresas podem contratar sua energia diretamente de um fornecedor, o consumo mostrou alta de 2,4% no mês, reflexo do aquecimento econômico de algumas atividades.

Conforme monitoramento da CCEE para 15 atividades econômicas, os setores que apresentaram a maior alta na demanda em novembro foram minerais não-metálicos (6,8%), extração de minerais metálicos (6,2%) e veículos (5,5%), enquanto as maiores quedas foram vistas em telecomunicações (-5,8%), transporte (-3,7%) e bebidas (-2,7%).

(Por Letícia Fucuchima)