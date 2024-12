Condições financeiras ficaram bem mais restritivas desde o RTI anterior, avalia BC

As condições financeiras ficaram bem mais restritivas agora do que há um trimestre, principalmente em decorrência da depreciação cambial e da elevação dos juros futuros domésticos. A avaliação consta do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado nesta quinta-feira, 19, pelo Banco Central (BC).

De acordo com o documento, as condições financeiras, depois de arrefecerem parcialmente em agosto e setembro, ficaram crescentemente restritivas ao longo dos últimos meses, como medido pelo Indicador de Condições Financeiras (ICF), calculado pelo BC. A piora nas condições financeiras, segundo o Banco Central, foi puxada principalmente pela depreciação do real e a elevação das taxas de juros futuras domésticas, complementada pela queda da bolsa de valores doméstica, aumento do prêmio de risco País, valorização global do dólar americano e elevação dos juros futuros externos.

"No sentido contrário, atenuando os efeitos restritivos, atuaram somente variáveis externas, como a queda do VIX, a leve queda do preço do petróleo, a ligeira subida dos preços de commodities agrícolas e a valorização das bolsas de valores externas", ressaltou o BC no documento.