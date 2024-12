Campos Neto diz que peso dos sucessores foi maior na última reunião do Copom

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira que atuou de forma a dar peso maior para a opinião de seu sucessor na presidência da autarquia, Gabriel Galípolo, durante o período de transição e que o peso da próxima diretoria foi maior na última reunião do Copom.

O Copom decidiu na semana passada acelerar o ritmo de aperto nos juros, ao elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, a 12,25% ao ano, e surpreendeu ao prever mais duas altas da mesma magnitude à frente, após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais do governo.

Em entrevista coletiva nesta quinta, Campos Neto disse ainda que sexta-feira será seu último dia na presidência do BC, uma vez que entrará em férias e Galípolo assumirá interinamente até a posse como presidente de fato no início do próximo ano.

(Por Bernardo Caram)