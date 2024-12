Caminho das taxas é para baixo, mas há riscos para cima, diz presidente do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou que o caminho das taxas é para baixo, em entrevista para a Bloomberg TV, nesta quinta-feira, 19, após a decisão de manutenção dos juros básicos. No entanto, ele ressaltou que existem riscos para uma trajetória para cima e que é preciso prestar atenção.

"Há muita incerteza no mundo", disse ele, ao não se comprometer com uma única trajetória para o BC britânico. "Não posso dizer quando ou quanto as taxas cairão."

Segundo Bailey, o BOE está de volta em condições mais normais do mercado de trabalho e que os dados salariais não devem ser "interpretados demais". "Há muito ruído nos dados recentes", explicou.