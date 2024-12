Bolsas da Ásia fecham em queda após Fed entregar 'corte hawkish' de juros e BoJ manter política

Por André Marinho

São Paulo, 19/12/2024 - As bolsas da Ásia fecharam, no geral, em queda hoje, após o Federal Reserve (Fed) sinalizar intenção de desacelerar o relaxamento monetário depois de cortar juros pela terceira vez seguida. Investidores absorveram também a decisão do Banco do Japão (BoJ) de deixar a política inalterada.

"O FOMC entregou um corte hawkish", resume o BMO Capital Markets, em referência a sigla para Comitê Federal de Mercado Aberto. O banco central americano cumpriu as expectativas ao diminuir a taxa básica em 25 pontos-base, mas assustou investidores ao projetar apenas duas reduções para 2025.

A decisão deflagrou generalizada aversão ao risco nas mesas de operações e derrubou as ações em Nova York ontem, em um movimento que ecoou pelas praças europeias. O índice Kospi, referência em Seul, encerrou a sessão em baixa de 1,95%, a 2.435,93 pontos. Em Taiwan, o Taiex cedeu 1,02%, a 22.932,25 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei perdeu 0,69%, a 38.813,58 pontos, depois que o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, reforçou plano de seguir em um ritmo gradual no processo de aperto monetário. Para a Capital Economics, o BoJ deve voltar a elevar os juros no próximo encontro, em janeiro.

Na China, o índice Xangai Composto caiu 0,36%, a 3.370,03 pontos, enquanto o menos abrangente computou alta de 0,36%, a 2.032,85 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng baixou 0,56%, a 19.752,51 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 registrou desvalorização de 1,70%, a 8.168,20 pontos.

