BoE corta projeção para PIB do Reino Unido e vê estagnação do crescimento em 2024

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido deve ficar estagnado no fim deste ano, mais fraco do que havia sido projetado anteriormente pela instituição em novembro, que previa alta de 0,3%. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 19, após o anúncio de manutenção da taxa básica de juros.

No documento, o BoE menciona que o mercado de trabalho está "amplamente equilibrado" e que a inflação doméstica está se revertendo de uma maneira mais lenta. "Nos trimestres recentes, houve progresso na desinflação", afirma.

De acordo com o BoE, o CPI no Reino Unido veio mais forte que o esperado no mês passado, mas o CPI cheio deve continuar a subir "levemente" no curto prazo.

Para as decisões futuras de política monetária, o BC britânico sugere que uma abordagem gradual da retirada da restrição segue sendo apropriada e que a política continuará restritiva por tempo "suficientemente longo para reduzir inflação". "Decidiremos grau de restrição monetária a cada reunião", informa ao pontuar que a política é guiada pela necessidade de reduzir pressões inflacionárias para atingir a meta de 2%.

No relatório, a instituição diz monitorar o impacto do orçamento de outono na inflação e na atividade econômica britânica, bem como o impacto da geopolítica e incerteza comercial nos setores.