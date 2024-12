BC ofertará mais US$7 bi ao mercado na 6ª-feira em leilões de linha e à vista

Por Isabel Versiani

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central anunciou nesta quinta-feira que ofertará ao mercado de câmbio um total de 7 bilhões de dólares na manhã de sexta-feira em dois leilões de linha (com compromisso de recompra) e um leilão à vista.

O leilão à vista acontecerá às 9h15, podendo chegar a 3 bilhões de dólares, e os leilões de linha serão realizados às 10h20 e às 10h40, no valor de até 2 bilhões de dólares cada um.

Com essas operações, o BC totalizará cerca de 27,75 bilhões de dólares vendidos ao mercado desde a quinta-feira da semana passada, em uma série de intervenções no câmbio.

Nesta quinta-feira, o dólar cedeu 2,29% após cinco pregões de alta, mas ainda assim teve o segundo fechamento mais alto da história, a 6,1243 reais. O recuo veio após o governo promover dois leilões de venda à vista de dólares no total de 8 bilhões de dólares.

O mercado também reagiu positivamente a comentários do futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre a inflação e o mercado de câmbio, e também a avanços do pacote fiscal do governo no Congresso.