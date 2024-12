BC do México corta taxa de juros em 25 pb, de 10,25% para 10% e cita risco de tarifas

O Banco Central do México (Banxico) decidiu nesta quinta-feira, 19, cortar a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb), de 10,25% para 10% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade, e era aguardada por analistas. Na reunião anterior, a opção foi por uma redução de taxas de igual magnitude.

Em comunicado, o Banxico avaliou que a possibilidade de implementação de tarifas nas importações dos Estados Unidos provenientes do México acrescentará incertezas às previsões. "Sua materialização poderia implicar pressões sobre a inflação em ambos os lados do equilíbrio", avaliou o BC mexicano.

Considerando as condições atuais, o Banxico ponderou que o ambiente inflacionário permitará reduzir a taxa de referência. Ante o avanço na desinflação, o BC disse que poderia considerar em algumas reuniões ajustes na baixa de uma magnitude maior, ainda que mantendo uma postura restritiva.

O BC do México disse que levará em conta a perspectiva de que os choques globais continuarão desvanecendo-se e os efeitos da debilidade da atividade econômica.

Nas decisões futuras, as autoridades pretendem considerar a incidência da postura monetária restritiva que foi mantida e a evolução da inflação ao longo do horizonte no que opera a política monetária.