Balanço da Nike supera expectativas modestas; CEO alerta para recuperação difícil

Por Ananya Mariam Rajesh e Nicholas P. Brown

(Reuters) - Os resultados da Nike superaram estimativas modestas nesta quinta-feira, levando suas ações a darem um breve salto, mas a empresa logo desfez as esperanças dos investidores e fez as ações caírem quando um executivo de alto escalão previu que a receita cairá dois dígitos no terceiro trimestre fiscal.

O novo presidente-executivo da Nike, Elliot Hill, alertou para dificuldades de curto prazo enquanto a marca, que enfrenta desafios, tenta reviver a demanda fraca por seus produtos.

As ações da Nike subiram 11% logo após o balanço, mas devolveram os ganhos depois que Hill e o diretor financeiro, Matthew Friend, minaram as expectativas.

Hill disse em sua primeira teleconferência de resultados desde que assumiu o cargo que a Nike "perdeu sua obsessão pelo esporte", prometendo corrigir a situação ao refocar seus negócios no esporte e vender mais produtos a preços premium.

O lucro trimestral da Nike superou as expectativas, que eram baixas, e a receita também caiu menos do que o esperado.

Até o momento, neste ano, as ações da Nike caíram quase 30%. Os analistas disseram que Hill tem enfrentado críticas duras e um longo trabalho para recuperar o mercado perdido.

A receita líquida da Nike no segundo trimestre fiscal caiu 7,7%, para 12,35 bilhões de dólares, contra expectativa de queda de 9,41%, para 12,13 bilhões de dólares, segundo estimativas de analistas compiladas pela LSEG.

A Nike registrou lucro por ação de 0,78 dólar, em comparação com estimativas de 0,63 dólar por ação, conforme dados da LSEG.

"Se analisarmos bem, os números não são bons", disse Jessica Ramirez, analista sênior da Jane Hali & Associates. "Mas é melhor do que a maioria das pessoas temia."

(Reportagem de Ananya Mariam Rajesh, em Bengaluru, e Nicholas P. Brown, em Nova York)