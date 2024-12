Apple recebe apelo da UE para dar mais acesso a desenvolvedores e critica Meta

A Apple recebeu um novo pedido da União Europeia (UE) para que forneça aos desenvolvedores um maior acesso à sua tecnologia. A fabricante do iPhone, no entanto, culpou a Meta por tentar obter acesso às ferramentas de software essenciais para os smartphones.

Nesta quarta-feira, 18, o braço executivo da UE propôs que os sistemas operacionais da Apple sejam funcionais com outras tecnologias e que notificações do iOS e transferência de arquivos AirDrop fossem abertos a desenvolvedores terceiros.

Na quarta-feira, a Apple disse que está preocupada que outras empresas possam "tentar abusar" do Digital Markets Act da UE, que contém regras para conter o domínio de empresas de tecnologia, para acessar dados confidenciais dos usuários. "Se a Apple tivesse que atender a todas essas solicitações, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp poderiam permitir que a Meta lesse no dispositivo de um usuário todas as suas mensagens", disse a Apple.

Em uma publicação nas redes sociais no X, o porta-voz da Meta, Andy Stone, disse: "Toda vez que a Apple é chamada por comportamento anticompetitivo, eles se defendem com base em argumentos de privacidade que não têm base na realidade".

As empresas podem ser multadas em 10% de seu faturamento anual por desrespeitar as regras e a Comissão pode ordenar que elas dividam partes de seus negócios em casos extremos. Fonte: Dow Jones Newswires.