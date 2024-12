Após pedido de Trump, republicanos querem votar acordo para evitar paralisação e afrouxar limite de endividamento

Por Bo Erickson e Richard Cowan e Andy Sullivan e Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - Os deputados republicanos do Congresso norte-americano prepararam nesta quinta-feira a votação de um novo pacote de gastos que evitaria uma iminente paralisação do governo, mas desta vez com o apoio do presidente eleito, Donald Trump, que rejeitou uma versão bipartidária anterior.

Não estava claro se a medida sobreviveria a uma votação na Câmara dos Deputados na noite desta quinta.

Já os democratas, que foram ouvidos gritando "sem chance" em uma reunião a portas fechadas, disseram que vão votar contra o projeto de lei. O líder da legenda, Hakeem Jeffries, chamou a medida de "risível".

Os republicanos controlam a Casa legislativa por uma maioria de 219 a 211 cadeiras. Assim, eles não podem ter mais do que três “traições”, caso todos os democratas se unam para votar contra o projeto de lei. O deputado republicano Rich McCormick previu que pelo menos dez parlamentares de seu partido votariam contra.

Os democratas também controlam o Senado, e o apoio do presidente Joe Biden seria fundamental para evitar uma paralisação a partir do sábado.

Caso os congressistas não resolvam o tema antes desse prazo, o governo dos EUA será parcialmente paralisado, interrompendo o financiamento para atividades que vão do controle fronteiriço a forças de segurança. O governo também cortaria o pagamento de salários para mais de 2 milhões de funcionários públicos federais. A Administração de Segurança de Transporte dos EUA alertou que isso pode resultar em grandes filas nos aeroportos.

Trump apelou para que o pacote seja aprovado: "Agora podemos fazer a América grande de novo, muito rapidamente", afirmou ele em comunicado.

Eventual aprovação financiaria as operações do governo por três meses, até que Trump esteja na Casa Branca e os republicanos controlem as duas Casas do Parlamento, disseram fontes próximas ao assunto. A lei também prevê 100 bilhões de dólares em ajuda a desastres e 10 bilhões em subsídios agrícolas.

O pacote também suspenderia o teto da dívida até janeiro de 2027, o que poderia abrir caminho para que trilhões de dólares fossem adicionados à dívida federal, atualmente em 36 trilhões.

Os democratas alegam que Trump e os republicanos estão tentando eliminar os obstáculos para que impostos sejam reduzidos, em detrimento do Orçamento. "Isso é para dar a eles espaço para cortar impostos para os mais ricos dos Estados Unidos", disse o democrata Steny Hoyer.

Quando assumir o poder, Trump quer editar cortes de impostos que podem reduzir as receitas em 8 trilhões de dólares em um período de dez anos, aumentando a dívida sem compensação para tais cortes. Ele também prometeu não reduzir os benefícios de aposentadorias e saúde para idosos, gastos que compõem uma grande parte do Orçamento e devem crescer fortemente nos próximos anos.

A última paralisação do governo ocorreu entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, justamente durante o primeiro mandato de Trump.

(Reportagem de Richard Cowan, Katharine Jackson, Andy Sullivan e Bo Erickson; reportagem adicional de Kanishka Singh)