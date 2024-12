Apesar de propostas reformuladas, negócio entre Nippon Steel e U.S. Steel deve ser bloqueado, mostra carta

Por Alexandra Alper

WASHINGTON (Reuters) - Apesar de um fluxo constante de reuniões e telefonemas com autoridades norte-americanas e de três propostas reformuladas para amenizar as preocupações com a segurança nacional, a Nippon Steel não conseguiu obter a aprovação de um poderoso painel que está analisando sua oferta de 14,9 bilhões de dólares pela U.S. Steel, segundo uma carta vista pela Reuters.

A carta, enviada no sábado, prepara o terreno para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que há muito tempo se opõe ao acordo, o bloqueie. O Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos (CFIUS), que analisa os negócios quanto aos riscos à segurança nacional, tem um prazo até 23 de dezembro para aprovar o acordo, estender a análise ou recomendar que Biden o impeça.

Se as agências que compõem o painel continuarem em desacordo, como afirma a carta, elas encaminharão o assunto a Biden para que tome providências.

O histórico de contatos desde o início de setembro, incluindo quatro reuniões presenciais com a CFIUS, três ligações telefônicas, incluindo uma na sexta-feira com os secretários dos departamentos do Tesouro e do Comércio, bem como os três acordos de mitigação propostos, está contido em uma carta datada de sábado enviada à Nippon Steel pela CFIUS, que não fora noticiada anteriormente.

O documento mostra o quanto as empresas se esforçaram para tentar obter a aprovação para a polêmica fusão, mesmo quando a carta sinaliza que o negócio provavelmente está condenado.

"O Comitê ainda não chegou a um consenso sobre se as medidas de mitigação propostas pelas Partes seriam eficazes... ou se elas resolveriam o risco à segurança nacional dos EUA decorrente da Transação", escreveu o CFIUS no documento.

"O presidente pode tomar as medidas que considerar apropriadas para suspender ou proibir uma transação que ameace prejudicar a segurança nacional", acrescentou.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Departamento de Comércio, que está co-liderando a análise do acordo, e o Tesouro, que lidera o CFIUS, não quiseram comentar.

A Nippon Steel disse que "se envolveu de boa fé com todas as partes para enfatizar como a transação reforçará a segurança econômica e nacional norte-americana ao combater as ameaças impostas pela China".

A U.S. Steel disse em um comunicado que a Nippon Steel oferece, "de longe, o futuro mais brilhante para a U.S. Steel", acrescentando que nenhuma outra parte pode fazer os bilhões em investimentos que a Nippon Steel prometeu fazer.

"A U.S. Steel não fará -- e não tem os recursos -- para fazer isso por conta própria", acrescentou. As ações da U.S. Steel caíram 1% após a reportagem da Reuters.

A proposta enfrentou oposição de alto nível dentro dos EUA desde que foi anunciada há um ano, com Biden e seu sucessor, Donald Trump, atacando-a enquanto tentavam atrair eleitores sindicais no Estado da Pensilvânia, onde a U.S. Steel está sediada. O presidente do sindicato United Steelworkers Union se opõe à união.

A fusão parecia estar prestes a ser bloqueada depois que as empresas receberam uma carta do CFIUS em 31 de agosto, vista pela Reuters, argumentando que o acordo poderia prejudicar o fornecimento de aço necessário para projetos críticos de transporte, construção e agricultura.

Mas a Nippon Steel, contrapondo que seus investimentos, feitos por uma empresa de uma nação aliada, de fato reforçariam a produção da U.S. Steel, conseguiu uma extensão de 90 dias para a revisão. Isso deu à CFIUS até depois da eleição de novembro para tomar uma decisão, alimentando a esperança entre os apoiadores de que o clima político mais calmo poderia sustentar a aprovação do acordo.

Mas a carta de 29 páginas da CFIUS no sábado mostra que as esperanças provavelmente eram infundadas.