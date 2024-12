Porquinho, varinha, plug: 6 sex toys para surpreender no amigo-secreto

Se você teve a sorte de tirar a sua amiga no amigo secreto, que tal surpreendê-la com um presente para lá de especial? Um sex toy pode ser uma boa pedida. Se animar o grupinho, uma ideia mais legal ainda é fazer o amigo-erótico.

Para ajudar quem vai presentear, selecionamos seis sugestões que custam até R$ 90, assim, você consegue surpreender sua amiga sem pesar o orçamento. E que tal aproveitar e se presentear também? Afinal de contas, sentir prazer nunca é demais. Confira a lista completa a seguir:

Este sex toy imita uma língua, produzindo movimentos de vai e vem;

O focinho serve para selecionar a intensidade;

Quer saber o que gente achou dele? Dá uma olhada nesse review aqui.

Pequena e poderosa: 10 cm de comprimento x 4.2 cm de diâmetro com peso de apenas 109 g;

Dez modos de vibração para massagear qualquer parte do corpo;

Feita de silicone ABS supermacio.

Tem saliências para estimular diversos pontos de prazer;

Dez tipos de vibração intensa;

À prova d'água.

Tem um design charmoso de flor e pode até ser usado para decorar o quarto;

É feito de silicone;

Com acabamento polido, para um toque mais suave na pele.

É feito de metal e resistente à água;

Vem com três unidades de tamanhos diferentes (7 cm, 8,2cm e 9,5 cm).

Perfeito para estimular partes sensíveis como seios e clitóris;

Controle remoto sem fio, e é à prova d'água;

10 frequências diferentes para vivenciar múltiplos prazeres.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.